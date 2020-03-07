Mitsubishi Delica D:5 получил премиальную версию

Mitsubishi в Японии начала продажи спецверсии Mitsubishi Delica D:5 P Edition. В основе новинки лежит максимальная комплектация Urban Gear, которая уже оснащена всеми доступными опциями.



Спецверсия получила дополнительные системы безопасности и кожаный салон, а также была добавлена автоматически выдвигающиеся подножка, срабатывающая при открывании боковой двери.

В движение спецверсия Delica D:5 P Edition приводится 2,2-литровым турбированным дизелем, который выдает 145 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Трансмиссия у минивэна восьмиступенчатая автоматическая с фирменной системой полного привода All Wheel Control.

На домашнем рынке Mitsubishi спецверсию минивэна предлагает за 4 472 600 иен, а это 2,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.