Автомобили Lada начали собирать на заводе «ЗАЗ»

Украинские СМИ сообщили, что на предприятии ЗАЗ организовали сборку Лад, причем не одной, а сразу трех моделей.

На предприятии начали собирать Lada Largus, Vesta и XRay, на которые даже назвали стоимость. Она, как выяснилось, оказалась даже дороже, чем российские цены.

Например, Lada XRay в версии с 1,6-литровым мотором и механикой оценили в 789 600 рублей в эквиваленте, тогда как в России такая комплектация предлагается за 619 900 рублей.

Минимальная стоимость Ларгуса украинской сборки составляет 850 000 рублей, тогда как в России показатель 615 900 рублей.

Веста оценена от 779 500 рублей (615 900 рублей в РФ).