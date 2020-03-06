В РФ автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»

Французская компания в России свои новые автомобили будет обновлять «по воздуху», и для этого была разработана технология FOTA (Firmware Over the Air).

Обновление рассчитано только на мультимедийную систему Easy Link, причем программный пакет FOTA еще предоставит возможность дополнительно устанавливать новые приложения.

В Renault отметили, что обновление и установка будут происходить в фоновом режиме, не отвлекая водителя от дороги, при этом полноценная установка произойдёт только после остановки автомобиля.

Renault Arkana в России стал первым автомобилем с FOTA, причем доступ к обновлению «по воздуху» уже получили 1,5 тыс. владельцев купеобразного кроссовера.