В России появился топовый кроссовер GAC GS8

Заказать новый кроссовер можно с декабря прошлого года в трех доступных комплектациях и с одним двигателем.



Более подробно о комплектациях и их стоимости портал «ТвоёАвто» сообщал.

Между тем, журналистам «Китайских автомобилей» стало известно, что в Россию привезли топовый кроссовер GAC GS8, который уже заметили у дилеров.

Речь идет о версии с приставкой к названию GT, которая стала третьим вариантом модели из трех анонсированных.

Первые две версии уже имеются у дилеров, а топовый вариант поступил только сейчас. Сообщается, что он мало чем отличается внешне от средней комплектации, а точнее его отличает только датчик круиз-контроля в бампере спереди.

В списке оснащенности самой дорогой комплектации будет атмосферная подсветка с 8 цветами, коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также много других систем безопасности и помощи водителю.

Стоимость топового GAC GS8 составит 2 498 000 рублей.