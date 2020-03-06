Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Hyundai Creta в России самый продаваемый кроссовер, который появился в 2016 году, и с того момента кроссовер ни разу внешне не обновлялся.

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Теперь очередь дошла до российской версии компактного кроссовера. Российский офис Hyundai опубликовал фотографию новой «Креты» и судя по ней, «паркетник» не получил серьезных изменений.

Радиаторная решетка получила крупные ячейки вместо горизонтальных брусьев. Также на снимке можно увидеть новые колесные диски и крышу черного цвета.

Снимок опубликован пока только один, поэтому какие изменения произошли в корме неизвестно, также пока нет фотографий салона.

Технических изменений в Hyundai Creta не произошло. В дилерских центрах «Крета» будет доступна в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style. Будет еще предложена специальная версия, но о ней автопроизводитель пока ничего не рассказывает.