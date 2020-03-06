Объявлены претенденты на звание автомобиль года в мире

Победители должны быть объявлены уже 8 апреля в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Пока же организаторы конкурса объявили претендентов на звание «Всемирный автомобиль года», а также назвали тройку лучших моделей в дополнительных номинациях.

Итак, за главное звание в этом году будут бороться Mazda3 нового поколения, кроссовер Mazda CX-30 и трехрядный внедорожник Kia Telluride.

Звание лучшего автомобиля в мире в прошлом году завоевал Jaguar I-Pace. Что касается дополнительных категорий, то за право называться лучшим городским автомобилем будут бороться Kia Soul, электрический MINI Cooper и кроссовер Volkswagen T-Cross.

Самым роскошным может стать Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 или Porsche Taycan, а в категории дизайн года оказались Mazda3, Peugeot 208 и Porsche Taycan.

Среди спорткаров лучшим может стать 718 Boxster Spyder/Cayman GT4, 911 и Taycan.