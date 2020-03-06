Volkswagen показал электрокроссовер ID.4

Немецкий автопроизводитель представил свой первый электрический кроссовер ID.4. Пока были показаны только изображения предсерийного электрокроссовера, но в Volkswagen заверили, что серийный вариант ничем не будет отличаться от предсерийного.

Volkswagen ID.4. поступит в продажу с задним приводом, а позже для заказа предложат полноприводные версии с двумя электрическими моторами, расположенными на каждой оси.

Новый электрокар для покупки станет доступен только в следующем году. Его начнут предлагать на европейском, американском и китайском рынках.

Полноценная презентация Volkswagen ID.4. состоится в апреле в Нью-Йорке, но по данным Autocar презентацию перенесли на июнь.

Кроссовер ID.4 на одном заряде сможет проехать до 500 км. Зарядить батарею машины можно будет с помощью быстрой зарядки, которая за 30 минут пополнит запас аккумулятора до 80%.

В основе кроссовера лежит специальная платформа MEB. Размеры Volkswagen ID.4: длина – 4 625 мм, ширина – 1 891 мм, высота – 1 609 мм.

Размер колесной базы – 2 773 мм. До 2025 года немецкая компания намерена выпустить свыше 20 электрических моделей, а следующим кроссовером марки станет купеобразный ID.5.