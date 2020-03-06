Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за 1 миллион рублей

Автомобиль почти не имеет пробега и с момента покупки находится в гараже.



Именно так и заявляет продавец, разместивший объявление о продаже Волги на сайте «Авто.ру».

В нем указано, что машину ГАЗ-2410 приобрели в 1988 году и с того момента она находилась в гараже и на ней не ездили. Пробег составляет 1 650 км.

В выставленном за 1 миллион рублей образце установлен 2,4-литровый карбюраторный двигатель мощностью 100 л.с. и 4-скоростная механическая КП.

Покупателю машины обещают выдать еще и полный пакет документов, а также сервисную книжку, в которой еще нет ни одной записи.

Машина находится в Челябинске, причем отмечается, что на ней есть заводские пломбы.