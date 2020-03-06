Названа стоимость кроссовера Mercedes-Benz GLB для России

Новый семи местный кроссовер от немецкой марки дебютировал еще летом прошлого года, а в сентябре стало известно, что его привезут в Россию.



Дату старта продаж, а также стоимость в компании официально не озвучили, но российские журналисты исправили ситуацию и рассказали о начальной цене и версиях.

По данным «Журнала Авто.ру», который ссылается на собственные источники, минимальная стоимость Mercedes-Benz GLB составит 2 520 000 рублей.

За эти деньги автомобиль будет представлен с турбированным 1,33-литровым агрегатом, тандем которому составляет 7-ступенчатая роботизированная КП и переднеприводная система.

Мощность двигателя будет 163 лошадиных силы. Также автомобиль предложат с турбированным дизельным двигателем объёмом два литра и мощностью 150 л.с.

В паре с этом установкой работает 8-ступенчатый робот и полноприводная система. Еще одним двигателем будет двухлитровый бензиновый турбомотор с отдачей 224 л.с.

Трансмиссия и привод будет как и для предыдущего агрегата. Третий ряд сидений для кроссовера Mercedes-Benz GLB будет опциональным и доплата составит 133 200 рублей.