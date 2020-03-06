Новые Volkswagen Т6.1 появятся в России уже в марте

В компании Volkswagen Коммерческие автомобили объявили о скором старте продаж обновленной серии Т.

Так, с 8 марта на российском рынке станут доступны Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1, а позже еще появится версия California 6.1.

Volkswagen в новых версиях коммерческих авто теперь предлагает цифровую панель приборов и мультимедийную систему с увеличенным размером экрана.

Для серии еще предлагается электромеханическое рулевое управление.

Эта система становится активной по мере ее необходимости, к тому же она позволяет в машину добавить новые системы безопасности и даже парковочный автопилот Park Assist.

Вся серия популярных коммерческих моделей после обновления получила увеличенную радиаторную решетку, новые колесные диски и измененные фары и крылья.

Моторная гамма T6.1 предлагается с TDI в вариантах мощностью 110, 150 и 199 л.с., причем для последних двух версий форсировки можно заказать систему полного привода 4Motion.