В России появилась «черная» спецверсия Mitsubishi Eclipse Cross

Российский офис Mitsubishi объявил о старте продаж новой спецверсии кроссовера Eclipse Cross Black Edition, которую разработали для российского рынка на базе двух комплектаций — Instyle 2WD и Ultimate 4WD.



Лимитированная версия предлагается с 1,5-литровым мотором.

Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition в версии Instyle 2WD в дилерских центрах предлагается за 1 920 000 рублей, а полноприводная модификация — Ultimate 4WD уже обойдется в 2 266 000 рублей.

Отличить спецверсию от обычных кроссоверов можно по элементам отделки, выполненных в черном цвете, и 18-дюймовым черным колесным дисками.

В салоне машины в черном цвете выполнили потолок, а на педали установили алюминиевые накладки.

Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition доступен в красном, черном, сером и белом перламутровом цветах.