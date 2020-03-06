За что любят Инфинити QX80

Одно из главных преимуществ автомобиля – его внушительные размеры. Просторный салон и богатое внутреннее оснащение делают этот автомобиль востребованным.

В чём-то его можно сравнить с квартирой. И по цене в том числе.

Успех у покупателей эта модель также заслужила благодаря эргономичному дизайну и достаточно мощному двигателю 405 л.с. (V-образная «восьмерка»).

Эргономичный экстерьер и шикарный интерьер создают спрос на отечественном рынке. Купить Инфинити QX80 в Санкт-Петербурге можно у официального дилера.

Обновлённая модель

Рестайлинговый внедорожник Инфинити QX80 был обновлён ещё в 2017 году.

Основные преобразования коснулись экстерьера.

Здесь полностью преобразована передняя часть:

радиаторная решётка обновлена;

передний бампер изменён;

длина капота поменялась;

фары стали более угловатыми, они перенесены выше;

ширина подножек увеличена на 20мм за счёт чего повысилась комфортность.

Форма дверей багажника также поменялась. Хромированная планка регистрационного знака увеличилась до фонарей, в заднем бампере расположились поворотники.

Заводские колёса диаметром 22 дюйма смотрятся эффектно и эстетично, они комфортны при езде по городу.

Особенности интерьера

Интерьера изменения коснулись в меньшем объёме. Комплектация Luxe ProActive представлена пакетом системы безопасности Drive Assist.Он включает круиз-контроль адаптивный), датчики контроля съезда с полосы движения, которые также реагируют на приближение к другим авто и нахождение автомобиля в слепой зоне.

Автоматизированный помощник помогает предотвратить критические ситуации при движении на реверсе.

Аудиосистема Bose Cabin Surround 5.1, оснащённая 15ю динамиками, станет приятным бонусом к поездке.

Обивка кресел, как правило, выполнена в коже с ромбовидными прошитыми строчками в светлых тонах. Ручка рычага селектора обновлена, чем-то похожа на предыдущий Q60. Передняя панель выполнена в серебристом цвете как альтернатива тёмно-серого пластика.

Техническое оснащение практически осталось неизменным. Бензиновый V-образный двигатель и 7ми ступенчатая АКПП способна разогнать авто до 100км/ч за 7 секунд.

Настройки амортизаторов тоже зазвучали по-новому. Обновлённый QX80, сошедший с конвейера, укомплектован покрышками Bridgestone Dueller H/T 275/50R22. Боковые части шин здесь на порядок мягче для оптимизации плавности хода.