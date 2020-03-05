Что нужно учитывать при выборе резины для автомобиля?

Изготовлением автопокрышек в настоящее время занимается колоссальное число производителей, а количество марок данных изделий огромно. В этой связи нет ничего удивительного в том, что автовладельцы нередко испытывают затруднения с выбором шин, которые более всего подходят для принадлежащих им транспортных средств.

Основные типы автомобильной резины

Классификация автошин осуществляется с использованием многих критериев. Один из самых главных среди них – сезонность. На сайте http://www.78koles.ru представлен широкий ассортимент шин для огромного количества марок и моделей. Когда воздух на улице прогревается до температуры плюс пять градусов по Цельсию, настает пора устанавливать на колеса летнюю резину. В случае охлаждения воздуха ниже этой отметки требуется ее замена на зимние покрышки. Существует также возможность использования всесезонной резины для автомобиля, однако надо иметь в виду, что она подходит только для езды на небольшие расстояния с невысокими нагрузками, и срок ее службы сравнительно короток.

Важнейшие принципы подбора резины для своей машины

Чтобы успешно решить проблемы, связанные с подбором и приобретением резины для автомобиля, целесообразно соблюдать следующие принципы:

Планировать покупку авторезины надо заблаговременно – подобная предусмотрительность обеспечит время, необходимое для всестороннего сопоставления различных вариантов и позволит сэкономить весьма ощутимые деньги. Наилучшее время дл покупки шин – межсезонье, когда востребованность услуг автомастерских невысока, а магазины делают на них скидки.

Важную роль играет дата изготовления шин. С течением времени резина портится, даже если она имеет самое высокое качество. В этой связи нужно удостовериться в том, что выбранная резина была выпущена сравнительно недавно. Следует помнить и о том, что срок годности авторезины во многом определяется условиями ее хранения.

Непосредственной зависимости между ценой авторезины и сроком ее службы нет. Даже очень дорогая резина может износиться довольно быстро.

Выбор резины для автомобиля должен осуществляться с учетом условий его эксплуатации.

Главное правило, которое следует неукоснительно выполнять при подборе и покупке резины для авто – предельная ответственность. От адекватности принятого автовладельцем решения зависит не только его собственная безопасность, но и жизни и здоровье множества водителей и пешеходов.