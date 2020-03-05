Коллекцию ретромобилей обнаружили в американском городке Бельвиль и теперь она выставлена на продажу.
В США продают 80 ржавых ретромобилей за 425 тыс. долларов
05.03.2020 09:59
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80 автомобилей в плохом состоянии предлагают купить за 425 тыс. долларов. Вместе со ржавыми машинами еще будут двигатели и запчасти к ним.
В переводе на российский рубль, стоимость коллекции составляет 28 млн рублей. Купить их по отдельности не получится, так как владелец хочет передать авто в полном составе.
Среди выставленных на продажу моделей оказались хэтчбеки, седаны и грузовики, в том числе и выпущенные в 30-х годах.
Среди моделей есть пикап GMC 1938-го года, Chevrolet COE и «Линкольн» конца 60-х. Как сообщается, если коллекцию владелец не продаст сам, то ее отправят на торги, где вероятно, продадут за значительно меньшую сумму, учитывая состояние машин.
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