В США продают 80 ржавых ретромобилей за 425 тыс. долларов

Коллекцию ретромобилей обнаружили в американском городке Бельвиль и теперь она выставлена на продажу.

80 автомобилей в плохом состоянии предлагают купить за 425 тыс. долларов. Вместе со ржавыми машинами еще будут двигатели и запчасти к ним.

В переводе на российский рубль, стоимость коллекции составляет 28 млн рублей. Купить их по отдельности не получится, так как владелец хочет передать авто в полном составе.

Среди выставленных на продажу моделей оказались хэтчбеки, седаны и грузовики, в том числе и выпущенные в 30-х годах.

Среди моделей есть пикап GMC 1938-го года, Chevrolet COE и «Линкольн» конца 60-х. Как сообщается, если коллекцию владелец не продаст сам, то ее отправят на торги, где вероятно, продадут за значительно меньшую сумму, учитывая состояние машин.