Toyota RAV4 стали предлагать в каршеринге «Яндекс. Драйв»

Партия в 50 экземпляров автомобиля уже поставлена оператору, о чем рассказали в пресс-службе компании.

В каршеринге «Яндекс. Драйв» стали предлагаться белые Toyota RAV4 в комплектации «Престиж» с двухлитровым двигателем и полноприводной системой.

Как отмечают в компании, такая комплектация является одной из самых востребованных у россиян. В период с момента старта продаж кроссовер был реализован в количестве 11 007 экземпляров, и в результате он смог вернуть себе лидерство в сегменте и продолжает быть самым продаваемым три месяца подряд.

Российские продажи нового поколения кроссовера стартовали в конце 2019 года. Модель оценена от 1 756 000 рублей.