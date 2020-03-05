Китайские Tesla 3 «устарели» из-за коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса автопроизводителю Tesla пришлось использовать устаревшие процессоры для работы автопилота, о чем со ссылкой на сообщение компании сообщает BBC News .

Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.

Все последние выпущенные партии электрокара оснащены старыми процессорами версии 2.5, при этом в компании обещают в дальнейшем заменить их на версию 3.0, как только возобновятся поставки.

Стоит отметить, что старый процессор медленнее нового в 25 раз. Компания отказалась от их использования еще год назад.