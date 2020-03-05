Коронавирус затронет российские автозаводы

Эпидемия коронавируса повлияет не только на зарубежные предприятия по выпуску автомобилей, но и затронет заводы в России.

Собственно приостановка выпуска машин уже начала наблюдаться, а некоторые автопроизводители заранее предупреждали о возможных проблемах.

Как пишут «Известия», ссылаясь представителей разных компаний, все автопроизводители активно ищут замену китайским комплектующим, сбои в поставках которых связаны как раз с коронавирусом.

Даже малейший скачек в цепочке поставок приводит к массовым сбоям. По словам представителя «АвтоВАЗа», у них в автомобилях используется немного китайских деталей, да и к тому же необходимый запас у завода есть.

Тем не менее российский производитель оценивает потенциальные риски из-за будущей нехватки деталей.

На заводе УАЗ в марте наблюдаться никаких сбоев в производстве не будет, но в апреле ситуация может изменится, хотя представитель компании уверяет, что длительных простоев не будет.

Еще в феврале «КамАЗ» заявлял о корректировке планов в марте, а в Группе ГАЗ изучают ситуацию. В Renault сообщили, что пока на предприятиях в Москве и Тольятти есть достаточный запас комплектующих, поэтому пока перебоев не наблюдается.

В PSA Group работают над проблемой и стараются найти оптимальное решение, которое не позволит допустить остановку производства. Hyundai и Kia предпринимают все меры для работы без перебоев и пока серьезных проблем у них не наблюдается.