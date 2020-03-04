Автомобили в РФ начнут оповещать водителя о нарушении ПДД

Во второй половине года на территории РФ может появится новый национальный стандарт по внедрению умных систем в новые автомобили.

Как стало известно журналистам «Известий», стандарт могут внедрить уже осенью.

Предлагается использование умных систем, которые будут распознавать дорожные знаки, сигналы светофоров, а также разметку, и в случае нарушения правил водителем, систему начнут сообщать ему об этом.

Такие системы хотят устанавливать на легковушки, автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили. В техзадании указали, что умные системы могут подавать любые сигналы.

Это могут быть как звуки, так и предупреждение на экране, либо вибрация сидения или руля.

Новый ГОСТ уже прошел обсуждение, а после в него внесли коррективы и направили на утверждение.

Автодилеры предлагают штрафовать за скрутку пробега у автомобилей.