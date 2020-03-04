Во второй половине года на территории РФ может появится новый национальный стандарт по внедрению умных систем в новые автомобили.
Автомобили в РФ начнут оповещать водителя о нарушении ПДД
04.03.2020 21:56
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Как стало известно журналистам «Известий», стандарт могут внедрить уже осенью.
Предлагается использование умных систем, которые будут распознавать дорожные знаки, сигналы светофоров, а также разметку, и в случае нарушения правил водителем, систему начнут сообщать ему об этом.
Такие системы хотят устанавливать на легковушки, автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили. В техзадании указали, что умные системы могут подавать любые сигналы.
Это могут быть как звуки, так и предупреждение на экране, либо вибрация сидения или руля.
Новый ГОСТ уже прошел обсуждение, а после в него внесли коррективы и направили на утверждение.
Автодилеры предлагают штрафовать за скрутку пробега у автомобилей.
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