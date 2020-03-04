Какая экипировка должна быть у каждого мотоциклиста

Мотоцикл – очень увлекательный тип транспорта, который обожают многие. Есть даже целые категории граждан, которые ни за что не поменяют своего двухколесного друга и на самую современную и комфортную машину. Молодежь, активные и смелые парни, байкеры, просто любители мототехники готовы терпеть дождь, снег, ветер и прочие беды, но не готовы расставаться со своим байком.

Правда, езда на мотоцикле – это не только приятно, но и в некотором смысле очень опасно. Недаром девочкам там нравятся мотоциклисты, ведь в них они видят невероятных смельчаков и бунтарей. Но все хорошо, что у меру, в том числе и смелость: если ездить без советующей защитной экипировки, то можно быстро попасть из седла байка на больничную койку. Чтобы предотвратить такой печальный исход, необходимо немного потратиться и купить самые необходимые элементы экипировки и защиты.

Что стоит купить для безопасности на мотоцикле

Чтобы в случае попадания в аварию или неприятную ситуацию не потерять здоровье, обязательно стоит купить такие вещи:

Защитный костюм, который еще называется черепаха. Это специальная одежда с ребрами жесткости, обладающая большим весом, прочностью, специальными элементами защиты. Она отлично держит тепло, кажется несколько тяжелой и неуклюжей, но только до той поры, пока Вы не начнете движение. А вот в случае какого-либо ЧП черепаха может спасти здоровье и даже жизнь;

Шлем. Уже почти не осталось людей, которые не понимают важности ездить в шлеме, но подобные кадры все еще встречаются. Достаточно разок упасть и удариться головой об асфальт – и можете забыть о здоровье. Шлем, даже дорогой и брендовый, стоит намного дешевле жизни;

Мотобрюки. Специальные штаны для езды на мото позволяют чувствовать себя более комфортно и не бояться того, что какая-то пола внезапно влезет в цепь или замажется о мазут. Штаны такого типа имеют защиту от влаги, они теплые и прочные;

Перчатки. В мотоцикле, как ни в какой другом транспорте, важно, чтобы руки были в порядке, ведь именно ими управляется данная техника. Никакой пот, укус комара или капля дождя не должны мешать водителю ехать. Перчатки отлично защищают от всего этого.

На этом перечень полезных вещей для мотоциклиста далеко не заканчивается, но даже его достаточно, чтобы значительно повысить комфорт и безопасность своей езды. Не экономьте на своем здоровье, ведь достаточно одного неудачного падения, чтобы заработать себе проблемы на всю оставшуюся жизнь.