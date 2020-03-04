Должное функционирование автомобиля во многом зависит от исправности всех систем и узлов. При этом каждая поездка даёт нагрузку и, как результат, износ деталей.

Для проверки правильной работы и необходимости своевременной замены агрегатов необходимо проводить техническое обслуживание.

Автомобили разных марок подразумевают свою программу ТО. У некоторых из них есть даже нулевая диагностика, проводимая от 1тыс. км пробега. В классическом варианте обслуживание автомобиля осуществляется при необходимости или каждые 20 тыс. км. В сложных условиях эксплуатации (при езде по пересечённой местности, при резких перепадах температур, при преодолении водных преград) не нужно ждать плановое ТО, имеет смысл провести его после поездки.

Автотехцентр с-моторс.com в Люблино проводит разные виды ТО, в том числе диагностику неисправностей агрегатов.

Что включает техническое обслуживание

Эта процедура подразумевает

проверку основных систем автомобиля;

замену расходных материалов (жидкостей, масел, фильтров);

проверку функционирования главных узлов.

При большом пробеге требуется больше расходников и более тщательная диагностика. Период проведения ТО отображается в специальном документе – сервисной книге. Грамотное её заполнение послужит в дальнейшем дополнительным преимуществом, например, при продаже автомобиля.

На новом транспортном средстве ТО зависит от действия гарантии и отказ от этого позволяет обслуживать автомобиль где угодно. Но вместе с тем официальный дилер не несёт обязательств за состояние авто.

Особенности технического обслуживания

Цены на ТО будут во много зависеть от услуг автосервиса. В некоторых случаях оно предоставляется при покупке, а где-то расходники включаются в общий счёт. Перед приобретением автомобиля стоит уточнить такие нюансы.

Помимо запланированного или вынужденного обслуживания авто в автосервисе водителю стоит провести его самостоятельно перед каждой поездкой.

Для этого стоит обратить внимание на отсутствие подтёков и наличие жидкости под машиной. Колёса и шины должны быть исправными, фары и фонари рабочими. Так же все показания на приборной панели должны быть актуальными.

Например, давление в колёсах рекомендуется проверять хотя бы 1 раз в две недели, затягивать болты лучше каждый месяц. Конкретные рекомендации по определённым деталям отображены в инструкции к каждому автомобилю. Также всегда можно проконсультироваться у специалиста автосервиса.

Есть ещё так называемое, сезонное техобслуживание. Оно предполагает подготовку автомобиля к смене климатических условий. Сюда входит «переобувка» колёс, замена масла, антикоррозийная обработка кузова.

Таким образом, для исправной работы автомобиля нужно своевременно проходить его техническое обслуживание.