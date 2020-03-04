Автопроизводитель Hyundai провел онлайн-показ нового прототипа, который должен был дебютировать на отмененном автосалоне в Женеве.
Hyundai представил концепт нового электромобиля Prophecy
04.03.2020 11:18
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Новый прототип носит название Prophecy, а по сути он является продолжением концепта электрокара 45 EV, показанного в прошлом году.
Prophecy показывает будущую философию будущих электрокаров марки. Модель имеет простой и минималистичный дизайн, который в дальнейшем применят в будущих серийных автомобилях бренда.
В том числе компания начнет использовать и пиксельные фары в головной, задней оптике и спойлере. В салоне концепта установили четыре отдельных сидения, а двери установлены распашные.
По задумке автопроизводителя, электрокар является беспилотником, поэтому и органов управления в нем нет.
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