Hyundai представил концепт нового электромобиля Prophecy

Автопроизводитель Hyundai провел онлайн-показ нового прототипа, который должен был дебютировать на отмененном автосалоне в Женеве.

Новый прототип носит название Prophecy, а по сути он является продолжением концепта электрокара 45 EV, показанного в прошлом году.

Prophecy показывает будущую философию будущих электрокаров марки. Модель имеет простой и минималистичный дизайн, который в дальнейшем применят в будущих серийных автомобилях бренда.

В том числе компания начнет использовать и пиксельные фары в головной, задней оптике и спойлере. В салоне концепта установили четыре отдельных сидения, а двери установлены распашные.

По задумке автопроизводителя, электрокар является беспилотником, поэтому и органов управления в нем нет.