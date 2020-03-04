Модель была представлена в качестве прототипа, который получит серийное продолжение уже в следующем году.

Dacia показала свой первый электромобиль Spring с заявленным запасом хода 200 км.

Полные характеристики модели марка раскрывать не стала, а только продемонстрировала его изображения и раскрыла некоторые данные.

Так, известно, что длина шоукара составляет 3 730 мм. Его электрическая установка будет позаимствована от Renault Twingo Z.E.

Речь идет о 82-сильном электромоторе, который будет питать аккумулятор на 22 кВтч.