Skoda объявила о скидках на свои автомобили в марте

Российское подразделение компании Skoda сообщило о скидках, которые можно получить при покупке новых автомобилей марки.

Так, в российском офисе напомнили о действии трейд-ин, в рамках которой можно сэкономить до 115 тыс. рублей, а также выгодных процентах по кредитным программам.

Еще на модели Octavia и Kodiaq действует акция с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

С учетом объявленных скидок и спецпредложений сэкономить на покупке автомобилей можно до 300 тысяч рублей.

Например, модель Karoq можно купить со скидкой до 105 685 рублей, а Superb с максимальной выгодой – 300 000 рублей.

Более подробно о действии спецпредложений и скидок можно узнать у официальны дилеров марки в России.