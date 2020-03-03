Новое поколение автомобиля станет доступно для покупки в Европе уже в этом месяце, тогда как «живые» продажи запланированы на май.



Audi представила новый хэтчбек Audi A3 Sportback, который пережил смену поколений и на старте продаже будет представлен с тремя силовыми установками по цене от 28 900 евро или 2,1 млн рублей.

Четвертая генерация модели получила увеличенные габариты, более просторный салон, а также экологичные силовые установки.

Длина хэтчбека составляет 4,34 метра, а ширина будет 1,82 метра. Показатель высоты и колесной базы не изменился и составляет 1,43 и 2,64 метра соответственно. Объём багажного отделения равен 380 литрам, тогда как при сложенных сидениях показатель достигает 1 200 литров.

Особое внимание во время презентации компания уделила информации о материалах, используемых в отделке салона хэтчбека.

Как заявлено, в салоне 89% ткани состоится из переработанного вторсырья, а точнее измельченных и расплавленных пластиковых бутылок. Чтобы обшить один комплект сидений, требуется 45 бутылок объёмом 1,5 литра, а еще 62 бутылки нужно для изготовления напольного покрытия.

Еще в сравнении с предшественником Audi A3 Sportback получил увеличенный экран новой мультимедийной системы с поддержкой голосового управления.

Помимо этого, производитель предложат цифровую панель с экраном 12,3 дюйма, а также проекционный дисплей.

В зависимости от версии, у нового поколения модели окажутся разные варианты подвески. Сначала в продажу поступит А3 с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. или с дизелем объёмом два литра и мощностью 116 или 150 л.с.

Бензиновый двигатель будет работать с 48-вольтовым стартер-генератором. Также все версии окажутся переднеприводными, тогда как позднее появятся и полноприводные варианты. В дальнейшем на рынок выйдет спортивная и подзаряжамая версия автомобиля.