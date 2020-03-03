В России компания Nissan сокращает производство машин

Завод компании в Санкт-Петербурге в ближайшие месяцы начнет работать только в одну смену.

Причиной необходимости снижения объёмов выпуска называют падение спроса, сообщает газета «Коммерсант».

Представители компании отметили, что российский авторынок по-прежнему остается приоритетным для компании, и как только будет возможность, так и объёмы выпуска снова увеличат.

Помимо сокращения спроса, снижение производства связано и с коронавирусом, из-за которого наблюдаются сбои с поставками комплектующих из Китая.