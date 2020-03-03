Кроссовер Cupra Formentor представили официально



Как известно, ранее Cupra занимался выпуском заряженных версий автомобилей марки Seat, а позднее его превратили в отдельный бренд, который будет выпускать свои модели.

Первой такой моделью стал кроссовер Cupra Formentor, концепт которого дебютировал в прошлом году. Серийная модель мало чем отличается от прототипа, а ее габариты сопоставимы с Volkswagen Tiguan.

Оформление салона в новинке почти такое же, как и для Cupra Leon. Впрочем, моторная гамма также идентичная последнему.

Речь идет о двухлитровом турбомоторе с отдачей 310 лошадиных сил. Он работает с роботизированной КП и полноприводной системой.

Также предложат и гибридную установку на базе 1,4-литрового 150-сильного агрегата, работающего со 115-сильным электромотором.

Система привода в этом случае будет только на переднюю ось, а только на одной электротяге гибрид проедет 50 км. Европейские продажи кроссовера стартуют до конца года.