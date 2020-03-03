Автомобили оценивали 60 журналистов из 23 европейских стран. Так, «Автомобилем 2020 года в Европе» стал Peugeot 208. Ему удалось заработать 281 балл.

Ранее звание получила и другие модели французской марки, а точнее 3008 (2017 год), 308 (2014 год) и 207 (2002 год).

Что касается второго место, то его занял электромобиль Tesla Model 3, который набрал на 39 баллов меньше, чем победитель.

Третье место оказалось за электрическим Porsche Taycan (222 балла), а четвертый результат показал хэтчбек Renault Clio (211 баллов).

Также в списке оказались: Ford Puma (209 баллов), Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-Series (133 балла).