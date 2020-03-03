Bugatti представила лимитированный Chiron Pur Sport

Этот гиперкар должны были продемонстрировать в рамках Женевского автосалона, но в связи с тем, что последний был отменен из-за угрозы распространения коронавируса, все новинки показывают онлайн.



Так поступила и компания Bugatti, которая представила лимитированный Chiron Pur Sport. Его тираж будет ограничен всего 16 экземплярами, а стоимость одного из них составит 3,2 млн евро.

Новая версия отличается от обычного Chiron сниженным весом, улучшенной аэродинамикой, а еще в задней части есть патрубки, которые напечатали из титана на 3D-принтере.

В движение Chiron Pur Sport приводится 16-цилиндровым двигателем с четырьмя турбинами. Его мощность составляет 1 500 лошадиных сил. Для модели еще перенастроили коробку передач.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 482 км /ч. Производство Chiron Pur Sport стартует во второй половине года.