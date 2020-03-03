«Заряженная» Skoda Octavia RS представлена официально



Новинкой стала «заряженная» версия, которая в отличие от предшественника стала медленнее.

В основе гибридной установки лежит 1,4-литровый турбированный двигатель с отдачей 150 лошадиных сил, а работает он с электродвигателем мощностью 115 л.с.

Для гибрида предусмотрен только шестискоростной роб с двумя сцеплениями. Суммарная отдача составляет 245 л.с. при 400 Нм крутящего момента.

Гибрид будет доступен только с переднеприводной системой. Только на электротяге запас хода составит 60 км. «Заряженная» Skoda Octavia RS разгонится до первой сотни за 7,3 секунды, тогда как показатель предшественника был 6,8 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 225 км/ч. Будут ли у автомобиля версии с обычными ДВС в компании не рассказали, но ранее в Сети публиковали документ, в котором было указано, что модель получит еще бензиновый и дизельный ДВС.

В продажу гибрид должен поступить летом, но в России такой вариант ожидать не стоит.