Haval построит в России завод по производству двигателей

Китайская компания намерена построить в России еще и завод по производству двигателей.

Для этого Haval планирует инвестировать 17,75 млрд рублей. Работы по проектированию стартуют в этом месяце, о чем рассказали в пресс-службе компании.

Завод по производству двигателей Haval появится под Тулой, где уже есть завод компании по выпуску автомобилей.

Предприятие по выпуску силовых установок позволит компании увеличить локализацию, выпускаемых моделей.

Планируется, что производственная мощность составит 80 тыс. двигателей в год.

Завод расположится в парке «Узловая» в Тульской области на площади 10 000 кв. м. За счет него в регионе появится более 300 новых рабочих мест.

На заводе Haval под Тулой выпустили 2-тысячный кроссовер Haval F7.