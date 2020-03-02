Новый аккумулятор для автомобиля

У автомобиля немало важных узлов, одним из которых является ключевой источник автономного питания − аккумулятор. Срок его службы в среднем варьируется от 3 до 5 лет. Если речь идет о б/у иномарке, то проблемы с АКБ возникают довольно часто. Заменять устройство приходится в следующих ситуациях:

Перестает держать/слабо держит заряд. Об этой проблеме легко узнать сразу: автомобиль просто не заведется, а на панели приборов будет гореть индикатор о том, что в АКБ низкий заряд, либо он отсутствует вовсе. Это говорит об изношенности устройства, его придется менять. Не заряжается/заряжается не полностью. Часто такое случается в зимнее время при непродолжительных поездках на короткие расстояния. Вполне логично, что ездить на таком АКБ не имеет смысла: это гарантированные проблемы. Выход только один – замена. Есть технические повреждения: трещины или потеки. Если обнаружены деформации устройства, использовать его небезопасно. Нужно как можно скорее заказать новый АКБ в интернет-магазине имеющем широкий ассортимент оригинальных автозапчастей. Например, каталоги автомобильных запчастей в Минске.

Своевременная замена аккумулятора избавит от ряда проблем, включая дорогостоящий ремонт.

Но как выбрать новый АКБ?

Все аккумуляторы, которые предлагают интернет-магазины, можно разделить на три категории:

Обслуживаемые, или ремонтопригодные. Это устройства, которые пользовались спросом несколько лет назад, но сегодня не так популярны, хотя со своей работой справляются эффективно и при регулярном ТО способны работать несколько лет. Необслуживаемые, или непригодные для ремонта. Такие АКБ подходят только для работы в идеальных условиях: топливо и масло премиального качества, регулярное ТО, отсутствие высоких нагрузок, хранение авто в гараже, а не на улице. Малообслуживаемые. Это оптимальный тип аккумуляторов для наших реалий (климат, нагрузки, качество топлива и масла, регулярность ТО и замены запчастей и пр.). У них приличный запас прочности, хорошее качество и приемлемая цена.

Конечно, при покупке аккумулятора нужно уточнить дату его выпуска. Но тут есть один важный момент: этот срок начинается исчисляться не с момента установка на автомобиль, а с момента, когда залит электролит. Логично, что новая запчасть прослужит дольше даже при значительных нагрузках.

Что же касается стоимости, то она прямо пропорциональна емкости пускового тока запчасти. Чем больше емкость АКБ, тем быстрее стартер провернет автомобильный мотор. А емкость нужно выбирать с учетом рекомендаций производителя автомобиля. Меньшая емкость грозит проблемами с запуском.

А если восстановить старый АКБ?

Попробовать восстановить это устройство, конечно, можно. Но только в том случае, если аккумулятор не держит или слабо держит заряд. При наличии механических повреждений использовать запчасть категорически запрещено, это опасно для жизни водителя и пассажиров.

Эксперты советуют восстанавливать АКБ при помощи нового электролита повышенной плотности, воды и десульфатирующей присадки к электролиту. С этой “смесью” устройство “погоняют” разрядкой и зарядкой, чтобы реанимировать его. Но сделать это в кустарных условиях трудно. И результат кратковременный.

Прежде, чем пытаться восстанавливать старый АКБ, нужно изучить инструкцию и рекомендации, ведь вся эта работа делается на страх и риск. Такую работу лучше доверить специалистам, но не рассчитывать на то, что аккумулятор проработает несколько лет. Для подстраховки стоит купить новую запчасть.

Как проверить АКБ при покупке?

Тут все просто, нужно выполнять ряд простых действий:

оценить внешнее состояние на предмет наличия механических повреждений;

проверить работоспособность устройства, подключив к нему нагрузочную вилку;

проверить наличие документов (инструкции), гарантийного талона и чека у продавца.

Как ухаживать за АКБ правильно?

Чтобы устройство прослужило дольше, важно регулярно контролировать уровень его заряда. Хорошо, если в багажнике будет лежать качественное устройство для подзарядки. Важное подзаряжать аккумулятор регулярно, а не от случая к случаю.

Чем бережнее владелец авто относится к своему авто и его основным узлам, тем меньше вероятность, что он столкнется с проблемами и непредвиденными расходами на ремонт.