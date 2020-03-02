Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL

Очередное обновление можно назвать достаточно крупным, так как изменения произошли в экстерьере и интерьере.

Теперь у машины радиаторная решетка с новым рисунком, бампер с хромированными элементами и изменённая оптика, а также появились новые 17-дюймовые колесные диски.

В салоне теперь панель приборов цифровая, а мультимедийный экран вырос до 10,25-дюйма. Были изменены еще отделочные материалы и добавлен Wi-Fi.

Изменения еще произошли под капотом. Так, 1,8-литровый 133-сильный агрегат убрали, а оставили 1,4-литровый 141-сильный и 177-сильный 1,5-литровый ДВС, разработанный специалистами Volvo и Geely.