Кроссовер Subaru Crosstrek получит более мощный мотор

Компания Subaru пошла навстречу своим клиентам, которые жаловались, что в линейке модели Subaru Crosstrek, известной в Европе еще как XV, не хватает более мощного двигателя.

Представители компании заявили, что уже скоро в продаже появится Subaru Crosstrek с более мощной силовой установкой. Моторная гамма пополнится 2,5-литровым оппозитным двигателем.

Его мощность составит 185 лошадиных сил, а показатель крутящего момента будет равен 239 Нм. Этот двигатель будет работать в паре только с вариатором и полноприводной системой.

К тому же он будет предлагаться только для топовых версий модели.

Появится ли более мощный ДВС у европейской или российской версий пока неизвестно.

Сейчас Subaru XV 2020 модельного года представлен в России с двухлитровым мотором по цене от 1 879 000 рублей.