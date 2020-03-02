Tesla начала отгрузку нового кроссовера Model Y

На стоянке завода американской компании во Фримонте обнаружили более тысячи экземпляров кроссовера Model Y, готовых отправится к дилерам.

В свою очередь компания отсылает своим дилерам уведомления, чтобы они подтвердили готовность принять автомобили. Первые партии автомобиля уже отправились в автосалоны.

Первыми в дилерские центры поступают топовые версии кроссовера Performance, тогда как базовые версии появятся позднее.

Самые дорогие конфигурации имеют запас хода в 450 км, а разгоняться они могут за 3,5 секунды до 100 км/ч.

Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России.