На стоянке завода американской компании во Фримонте обнаружили более тысячи экземпляров кроссовера Model Y, готовых отправится к дилерам.
Tesla начала отгрузку нового кроссовера Model Y
02.03.2020 18:50
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В свою очередь компания отсылает своим дилерам уведомления, чтобы они подтвердили готовность принять автомобили. Первые партии автомобиля уже отправились в автосалоны.
Первыми в дилерские центры поступают топовые версии кроссовера Performance, тогда как базовые версии появятся позднее.
Самые дорогие конфигурации имеют запас хода в 450 км, а разгоняться они могут за 3,5 секунды до 100 км/ч.
Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России.
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