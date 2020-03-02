Во второй половине февраля 5 брендов изменили цены на свои авто

Российские эксперты рассказали, сколько автомобильных компаний в России изменили стоимость своих машин за период с 16 по 29 февраля.

Как выяснили эксперты «Автостат», во второй половине февраля всего 5 брендов изменили цены на свои авто. Так, например, в отчётный период прибавил в цене кроссовер Honda CR-V.

Его комплектации стали дороже на 23-28 тыс. рублей. Еще подорожал кроссовер и универсал V90 Cross Country от Volvo.

Комплектации этой модели стали дороже на 50 тыс. рублей. На некоторые модели изменили цены марки Infiniti и Mercedes-Benz, причём сумма удорожания составила минимум 76 тыс. рублей для моделей японской марки, тогда как AMG GT и G-Class прибавили в цене 270 тыс. и 370-660 тыс. рублей.

При этом хэтчбек Datsun в некоторых комплектациях подорожал, а в других наоборот подешевел.