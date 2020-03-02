В Китае отзывают более 11 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

Отзывным стали несколько моделей выпущенных в 2018 году.

Как стало известно Mercedes-Benz отзовет более 11 тыс. своих автомобилей, в числе которых модели серий C, E, G, CLS, GLC SUV и AMG GT.

Отзыв затронет автомобили, выпущенные в период с лета по осень 2018 года и реализованные в Китае.

Как говорится в сообщении Гоусуправления по регулирования рынка Китая, причиной отзыва стали недостаточные параметры безопасности машины.

В частности, речь идет о ремнях безопасности, которые требуют замены. Все работы в рамках отзыва компания проведет за свой счет.