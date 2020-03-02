Отзывным стали несколько моделей выпущенных в 2018 году.
В Китае отзывают более 11 тысяч автомобилей Mercedes-Benz
02.03.2020 18:46
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Как стало известно Mercedes-Benz отзовет более 11 тыс. своих автомобилей, в числе которых модели серий C, E, G, CLS, GLC SUV и AMG GT.
Отзыв затронет автомобили, выпущенные в период с лета по осень 2018 года и реализованные в Китае.
Как говорится в сообщении Гоусуправления по регулирования рынка Китая, причиной отзыва стали недостаточные параметры безопасности машины.
В частности, речь идет о ремнях безопасности, которые требуют замены. Все работы в рамках отзыва компания проведет за свой счет.
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