УАЗ продолжает знакомить со своей историей, и теперь пресс-служба отечественного автопроизводителя напомнила о дизельном грузовике.
УАЗ в Сети напомнил про дизельный грузовик УАЗ
02.03.2020 23:33
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В 1943 году Народный комиссариат принял решение о создании 4-тонного грузовика с дизельным агрегатом для послевоенного производства.
Для разработки были привлечены специалисты УльЗИС (УАЗ) и НАТИ. Им пришлось для машины создать новую трансмиссию, мосты и другие узлы, а вот ДВС решили использовать GMC объёмом 3,5-литра, только его сделали трехцилиндровым для экономии.
Тестовые образцы дизельного грузовика от УАЗ появились в 1944 году, аа через год был выпущен еще один экземпляр.
Эти машины даже проехали от Ульяновска до Москвы и обратно, но политбюро ЦК, позже приняло решение производить более простые модели, поэтому проект по разработке 4-тонного грузовика с дизельным агрегатом закрыли.
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