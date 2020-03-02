УАЗ в Сети напомнил про дизельный грузовик УАЗ

УАЗ продолжает знакомить со своей историей, и теперь пресс-служба отечественного автопроизводителя напомнила о дизельном грузовике.

В 1943 году Народный комиссариат принял решение о создании 4-тонного грузовика с дизельным агрегатом для послевоенного производства.

Для разработки были привлечены специалисты УльЗИС (УАЗ) и НАТИ. Им пришлось для машины создать новую трансмиссию, мосты и другие узлы, а вот ДВС решили использовать GMC объёмом 3,5-литра, только его сделали трехцилиндровым для экономии.

Тестовые образцы дизельного грузовика от УАЗ появились в 1944 году, аа через год был выпущен еще один экземпляр.

Эти машины даже проехали от Ульяновска до Москвы и обратно, но политбюро ЦК, позже приняло решение производить более простые модели, поэтому проект по разработке 4-тонного грузовика с дизельным агрегатом закрыли.