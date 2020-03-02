К такому выводу пришли аналитики «Автостат», опубликовав данные нового исследования.
Иномарки в автопарке России заняли долю более 63%
02.03.2020 18:45
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Специалисты сообщили, что по состоянию на начало года в российском автопарке доля иномарок уже превысила 63%.
То есть иномарки постепенно вытесняют отечественные легковушки. Автомобилей иностранных брендов насчитали 28,2 млн экземпляров.
Среди них наиболее распространенными оказались японские автомобили, на долю которых пришлось 22,7%. Доля корейских легковушек составляет 11,8%, а на немецких – 10,4%.
У машин других брендов доля оказалась ниже 10%. Также на американские модели приходится 7,4% доли, на французские – 5,5%, чешские – 2% и китайские – 1,4%. При этом другие марки заняли менее 1% автопарка.
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