Американский кроссовер Tesla Model Y уже отправился к дилерам, а между тем Fisker готовит к выходу его конкурента с названием Ocean.



Этот автомобиль должен был дебютировать в рамках Женевского автосалона, который отменили из-за коронавируса.

В связи с этим ряд автопроизводителей проведут запланированные презентации в онлайн-режиме. Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y, опубликовав некоторые подробности.

Итак, габариты электрического кроссовера составят: 4640/1930/1615 мм. Объём багажного отделения будет 566 литров.

В салоне новинки предложат особые материалы отделки. Как уже ранее сообщалось, в интерьер компания применит материалы, созданные из переработанных рыбацких сетей, а также пластиковых бутылок, которые выловили в океане.

Также компания призывает многих производителей делать то же самое и предложить новое понятие премиальности.

Что касается силовой установки, то она будет представлена двумя электромоторами. Мощность не раскрывается, то заявлено, что разгон будет осуществляться за 3,5 секунды до первой сотни.

Заявленный запас хода составит 480 километров. Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.

О стоимости информации пока нет, а вот полноценное производство запланировано только на четвертый квартал будущего года.