Еще в конце прошлого года сообщалось, что внедорожник в дальнейшем предложат с рулем и подушкой безопасности в нем.

Но как оказалось, внедрение такого рулевого колеса отложили.

В сети появилась информация, то руль с подушкой безопасности должны быть ставить производства Takata, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской фирмой.

В результате внедрение нового рулевого колеса отложили. Также есть информация, что реализацию проекта отложили еще из-за его недофинансирования.