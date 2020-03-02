В середине января «АвтоВАЗ» запустил в продажу обновленный внедорожник.
Lada 4×4 не скоро получит руль с подушкой безопасности
02.03.2020 18:36
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Еще в конце прошлого года сообщалось, что внедорожник в дальнейшем предложат с рулем и подушкой безопасности в нем.
Но как оказалось, внедрение такого рулевого колеса отложили.
В сети появилась информация, то руль с подушкой безопасности должны быть ставить производства Takata, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской фирмой.
В результате внедрение нового рулевого колеса отложили. Также есть информация, что реализацию проекта отложили еще из-за его недофинансирования.
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