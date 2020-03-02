Финальный тизер электрокара BMW i4 опубликовала компания

BMW после отмены Женевского автосалона решила не переносить презентацию своего электрокара i4 и проведет ее 3 марте.

Баварский электрокар создан для конкуренции Tesla Model 3, но появится он в продаже только в 2021 году.

BMW i4 будет представлен онлайн, и уже на презентации раскроют все особенности автомобиля, причем сообщается, что презентацию проведет председатель совета директором BMW Оливер Зипсе.

Сегодня был опубликован финальный тизер электрокара, про который известно пока немного. В модели установят блок аккумуляторов на 80 киловатт-часов, а это позволит будущей новинке проезжать до 600 км.

Заряжать седан можно будет от быстрой зарядки, через которую аккумулятор до 80% пополнится за 35 минут.

Ранее сообщалось, что силовая установка в BMW i4 будет с 530-сильной отдачей. Она позволит «четрехдверке» разгонятся от 0 до 100 км/ч за четыре секунды.

Седан i4 начнут производить на заводе в Мюнхене, а старт производства намечен на 2021 год.