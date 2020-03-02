Самая дорогая модель Bentley получит кузов с открытым верхом

Bentley показала еще один тизер, посвященный новому автомобилю, который станет самым дорогим за всю историю марки.

Тизерное изображение подтвердило информацию о том, что готовящиеся концепт станет серийным.

Bentley совместно со своим ателье Mulliner подготовила модель под названием Bacalar, которую выполнили по мотивам концепта Bentley EXP 100 GT, а вот за основу модели взяли Continental GT, и от него дорогому автомобилю достались все узлы и агрегаты.

Презентация Bacalar состоится 3 марта. Известно, что модель будет выпущена ограниченным тиражом 10-12 ед., и предлагать их будут только самым доверенным клиентам марки.

Цена Bacalar будет около 2 млн долларов. Ранее «Твоё авто» писало, что в движение Bacalar будет приводиться W12 с двумя турбинами.

Отдача мотора составляет 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат сейчас устанавливают на Flying Spur и Continental GT.