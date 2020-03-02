Посещение Санкт-Петербурга

Первоначально в честь св. Город Петра назывался Сан (к) тпитербурхъ, который был смоделирован на голландском произношении Синт-Петербурга и был обусловлен тем, что царь Петр I провел некоторое время в Нидерландах в юности.
Интересные факты
- После начала Первой мировой войны, 31 августа 1914 года немецко звучащее название было изменено по патриотическим причинам на Петроград. Спустя почти десять лет, 26 января 1924 года, Петроград стал Ленинградом — в память Владимира Ленина. 6 сентября 1991 года город был восстановлен в прежнем названии.
- Санкт-Петербург является крупнейшим экономическим, культурным и научным центром России после Москвы, но по количеству посещений туристов он превосходит столицу, и, например, в 2004 году их было 3,4 миллиона. ЮНЕСКО объявил его наиболее привлекательным туристическим городом в мире, в том числе из-за мнения, что он является одним из величайших городских комплексов в мире.
- Десятки островов, на которых лежит Санкт-Петербург, скреплены 396 мостами, из которых 14 крупнейших открываются каждую ночь, чтобы позволить судам прибыть на Ладожское озеро. По этой причине его иногда называют Северной Венецией.
- В городе 41 колледж, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, более 170 научно-исследовательских учреждений, более двух тысяч библиотек (в том числе библиотека имени Михаила Салтыкова-Щедрина), Астрономическая обсерватория Пулково, Мариинский театр, который работал в 1920–1992 годах. Так что для поездки вам потребуется недельная аренда автомобиля в Санкт-Петербурге.
- Город является одним из главных музейных центров мира. Один из трех крупнейших музеев мира — Эрмитаж — предоставляет свои ресурсы, а также Государственный Русский музей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) и несколько сотен небольших. Рядом с городом расположены многочисленные туристические базы отдыха с парково-дворцовыми комплексами бывших царей России: Царское Село , Петергоф, Павловск, Зеленогорск, Гатчина.
В целом, во многих местах (например, на станциях метро) вы можете купить билет в оба конца по Санкт-Петербургу, в Кронштадт, музеи или церкви. С весны до осени вы можете «посетить» парки или поплавать по рекам или каналам Санкт-Петербурга. К тому же в городе много столовых, где можно вкусно и недорого поесть