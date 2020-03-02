Посещение Санкт-Петербурга

Первоначально в честь св. Город Петра назывался Сан (к) тпитербурхъ, который был смоделирован на голландском произношении Синт-Петербурга и был обусловлен тем, что царь Петр I провел некоторое время в Нидерландах в юности.

Интересные факты

После начала Первой мировой войны, 31 августа 1914 года немецко звучащее название было изменено по патриотическим причинам на Петроград. Спустя почти десять лет, 26 января 1924 года, Петроград стал Ленинградом — в память Владимира Ленина. 6 сентября 1991 года город был восстановлен в прежнем названии. Санкт-Петербург является крупнейшим экономическим, культурным и научным центром России после Москвы, но по количеству посещений туристов он превосходит столицу, и, например, в 2004 году их было 3,4 миллиона. ЮНЕСКО объявил его наиболее привлекательным туристическим городом в мире, в том числе из-за мнения, что он является одним из величайших городских комплексов в мире. Десятки островов, на которых лежит Санкт-Петербург, скреплены 396 мостами, из которых 14 крупнейших открываются каждую ночь, чтобы позволить судам прибыть на Ладожское озеро. По этой причине его иногда называют Северной Венецией. В городе 41 колледж, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, более 170 научно-исследовательских учреждений, более двух тысяч библиотек (в том числе библиотека имени Михаила Салтыкова-Щедрина), Астрономическая обсерватория Пулково, Мариинский театр, который работал в 1920–1992 годах. Так что для поездки вам потребуется недельная аренда автомобиля в Санкт-Петербурге. Город является одним из главных музейных центров мира. Один из трех крупнейших музеев мира — Эрмитаж — предоставляет свои ресурсы, а также Государственный Русский музей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) и несколько сотен небольших. Рядом с городом расположены многочисленные туристические базы отдыха с парково-дворцовыми комплексами бывших царей России: Царское Село , Петергоф, Павловск, Зеленогорск, Гатчина.

В целом, во многих местах (например, на станциях метро) вы можете купить билет в оба конца по Санкт-Петербургу, в Кронштадт, музеи или церкви. С весны до осени вы можете «посетить» парки или поплавать по рекам или каналам Санкт-Петербурга. К тому же в городе много столовых, где можно вкусно и недорого поесть