Частые поломки у грузовых автомобилей

Рейсовые поездки грузовиков могут иметь разную продолжительность, но после каждого рейса водителям приходится выявлять и устранять возникшие неисправности. Одни из них возникают чаще, другие – реже.
Типичные неисправности грузовиков
Поскольку грузовые автомобили эксплуатируются без перерывов, их системы и детали изнашиваются быстрее, чем у легковых машин. В результате различных происшествий может пострадать кабина, и тогда требуется новое стекло для грузовых авто. В число других самых уязвимых частей грузовиков входят:
- Ходовая часть. Ее узлы и детали страдают особенно часто при езде по плохим дорогам. Данная проблема проявляется в раскачивании автомобиля из стороны в сторону, разнице в степени износа покрышек, отклонении движения в левую или правую сторону при прямом положении руля, ощутимых рывках при торможении.
- Рулевая система. Признаками данной проблемы являются заедание руля, его необычно тугое вращение, возникновение треска при поворотах.
- Выхлопная система. Неполадки в ней обычно возникают вследствие использования низкокачественного топлива и проявляются в изменении запаха и звука выхлопа.
- Двигатель. Неисправности в этом агрегате представляют собой наибольшую опасность, так как пренебрежение ими может в скором времени вызвать необходимость капитального ремонта грузовика. Признаками повреждений являются выстрелы и щелки в двигателе, а также потемнение дыма из выхлопной трубы.
Профилактические меры
Чтобы избежать поломки грузового автомобиля в дороге, надо выполнять следующие действия:
- Тщательно готовить автомобиль к поездке путем проведения технического обслуживания в автосервисах и самостоятельного проведения осмотра.
- Своевременно производить замену расходных материалов.
- Не нарушать скоростной режим на наиболее опасных участках дороги.
- Не перегружать автомобиль.
- Соблюдать график стоянок.
- Своевременно выполнять требуемый ремонт, даже если он является незначительным.
Грузовые машины используются для перевозок различных изделий, предназначенных как для производственных целей, так и для удовлетворения нужд населения. Поэтому внезапная поломка грузовика чревата крупными убытками для владельцев транспортируемых товаров. Чтобы избежать такого сценария, необходимо заблаговременно принимать необходимые меры, в том числе предусмотреть способы скорейшего устранения поломки в случае ее возникновения.