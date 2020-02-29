Частые поломки у грузовых автомобилей

Рейсовые поездки грузовиков могут иметь разную продолжительность, но после каждого рейса водителям приходится выявлять и устранять возникшие неисправности. Одни из них возникают чаще, другие – реже.

Типичные неисправности грузовиков

Поскольку грузовые автомобили эксплуатируются без перерывов, их системы и детали изнашиваются быстрее, чем у легковых машин. В результате различных происшествий может пострадать кабина, и тогда требуется новое стекло для грузовых авто. В число других самых уязвимых частей грузовиков входят:

Ходовая часть. Ее узлы и детали страдают особенно часто при езде по плохим дорогам. Данная проблема проявляется в раскачивании автомобиля из стороны в сторону, разнице в степени износа покрышек, отклонении движения в левую или правую сторону при прямом положении руля, ощутимых рывках при торможении.

Рулевая система. Признаками данной проблемы являются заедание руля, его необычно тугое вращение, возникновение треска при поворотах.

Выхлопная система. Неполадки в ней обычно возникают вследствие использования низкокачественного топлива и проявляются в изменении запаха и звука выхлопа.

Двигатель. Неисправности в этом агрегате представляют собой наибольшую опасность, так как пренебрежение ими может в скором времени вызвать необходимость капитального ремонта грузовика. Признаками повреждений являются выстрелы и щелки в двигателе, а также потемнение дыма из выхлопной трубы.

Профилактические меры

Чтобы избежать поломки грузового автомобиля в дороге, надо выполнять следующие действия:

Тщательно готовить автомобиль к поездке путем проведения технического обслуживания в автосервисах и самостоятельного проведения осмотра.

Своевременно производить замену расходных материалов.

Не нарушать скоростной режим на наиболее опасных участках дороги.

Не перегружать автомобиль.

Соблюдать график стоянок.

Своевременно выполнять требуемый ремонт, даже если он является незначительным.

Грузовые машины используются для перевозок различных изделий, предназначенных как для производственных целей, так и для удовлетворения нужд населения. Поэтому внезапная поломка грузовика чревата крупными убытками для владельцев транспортируемых товаров. Чтобы избежать такого сценария, необходимо заблаговременно принимать необходимые меры, в том числе предусмотреть способы скорейшего устранения поломки в случае ее возникновения.