Можно ли заработать, сдавая металлолом?

К металлолому относятся любые изготовленные из металла предметы, неиспользуемые по прямому предназначению и неподдающиеся ремонту. Многие владельцы таких вещей стараются от них избавиться любыми способами и не задумываются об их стоимости. Однако если приложить определенные усилия, то от сдачи металлолома можно получить весьма ощутимые денежные средства.

Порядок приема металлолома

Во всех больших населенных пунктах имеются организации, специализирующиеся на приеме лома металлов. Они принимают металлические отходы разного рода, в том числе аккумуляторы, разнообразные изделия из нержавейки, обрезки металлопрофиля, лом цветных металлов и т. п. Адреса пунктов, в которых можно сдать металлолом, публикуются в печати, а также в интернете. Помимо адресов, в этих источниках приводится информация о стоимости сдаваемого металлолома. На сайте https://sdaymetall.ru/priem-metalloloma-v-himkah/ можно узнать актуальные цены на скупку цветного и черного металлолома в Химках. Они зависят от нескольких факторов, основными из которых являются:

Тип принимаемого лома – черные или цветные металлы. Стоимость первых меньше стоимости вторых.

Состояние принимаемого лома металлов. Большое значение имеет наличие или отсутствие на нем ржавчины.

Количество примесей в принимаемом ломе металлов, которое определяется с применением спецоборудования. Чем меньше примесей в ломе металлов, тем больше за него можно получить.

Необходимость обработки принимаемого лома металлов. Если он представляет собой кабель в изоляции, то эту изоляцию придется удалять, что окажет негативное влияние на стоимость. Чтобы заработать на металлоломе как можно больше, его следует предварительно самостоятельно подготовить к сдаче.

Главные правила выбора пункта приема лома металлов

Чтобы получить возможность сдать металлолом на наиболее выгодных для себя условиях, надо выбрать самый подходящий пункт приема металлолома на основании следующих критериев:

местоположение пункта;

тип скупаемого лома;

стоимость скупаемого лома на текущий момент времени;

возможность транспортировки лома сотрудниками пункта;

часы работы пункта.

Сдача лома металлов является не только довольно прибыльным, но и полезным направлением деятельности. Вместо причинения вреда окружающей среде переработанный металл используется для изготовления нужных вещей и обретает вторую жизнь.