Отреставрированный за 250 тыс. евро Ferrari F50 выставили на продажу

В столице Великобритании в дилерском центре Girardo & Co появилась Ferrari F50 образца 1996 года.

Эту модель прежде чем выставить на продажу полностью восстановили, и на это потратили 250 тыс. евро.

Восстановление велось полностью из оригинальных комплектующих, поэтому у модели есть сертификат Ferrari Classiche.



Цены Ferrari F50 в дилерском центре озвучивают только по запросу, поэтому сколько стоит данный экземпляр неизвестно. Ранее аукционный дом Sotheby’s такую машину продал за 3 млн евро.

Спорткар Ferrari F50 был выпущен в честь 50-летия команды Scuderia Ferrari. Впервые его представили в 1995 году на Женевском автосалоне.



В движение F50 приводится V-образным 12 цилиндровым мотором объёмом 4,7-литра. Его отдача составляет 520 сил при 471 Нм крутящего момента.

Спорткар по паспорту разгоняется до первой «сотни» за 3,9 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 325 км/ч. Ferrari F50 была выпущена ограниченным тиражом – 349 ед.