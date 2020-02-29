Вертолеты Aurus прошли сертификацию

Компания «Вертолёты России» сертифицировала роскошный вертолет «Ансат Аурус». Эта модель получила салон с высоким комфортом, причем его выполнили в стиле, который применили в салоне седана «Аурус».

Презентация Ансат Аурус состоялась на авиасалоне МАКС-2019. Тогда представители «Вертолёты России» рассказали, что разработка машины велась совместно с НАМИ.

Что касается самого вертолета, то он способен взять на борт максимум пять пассажиров, которых встретит отделка из натуральной кожи и шпонированный алюминий.

Стоит отметить, что представленный самолет представляет собой люксовую версию «Ансат», выпускаемого с 2013 года на заводе в Казани.



В отличие от обычного вертолета, в конструкцию VIP-версии внесли порядка десяти изменений.

Стандартная модификация вмешает 7-8 человек и оснащена 630-сильными двигателями.

Максимальная скорость составляет 275 км/ч.