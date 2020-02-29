Кроссовер Subaru XV получит более мощный двигатель

По данным Automotive News, новые версии Subaru XV сначала появятся на американском рынке, а позже будут предлагаться и на других рынках, где позиции японской компании очень сильные.

Предположительно, Subaru XV получит 2,5-литровый мотор, который сейчас устанавливает в Forester, Legacy и Outback.

По словам представителя Subaru Тома Долла, американские клиенты жалуются на Subaru XV с 2,0-литровым агрегатом, так как считают, что мотор не очень динамичный.

Скорее всего 2,5-литровый силовой агрегат мощностью 185 л.с. будут предлагать только в самых дорогих комплектациях Subaru XV.