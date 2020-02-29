Кроссоверы Genesis отправят в ремонт, потому что они путают передачи

Hyundai в Южной Корее вынуждена отзывать на сервис новые премиальные кроссоверы Genesis GV80, которые в этой стране в продажу поступили месяц назад, но как оказалось в них некорректно работает автоматическая трансмиссия.

Сообщается, что Genesis отзовет автомобили GV80 из-за неправильной работы программного обеспечения системы старт-стоп.

К тому же есть данные, что в кроссовере еще обнаружили проблемы в работе автоматической коробки. Как стало известно, в некоторых случаях трансмиссия в режиме Drive может автоматически переключится на заднюю передачу.

Из-за этих проблем уже произошло одно ДТП.

На сервис в Южной Корее будет отправлено 823 ед. Genesis GV80, которым загрузят новое программное обеспечение.