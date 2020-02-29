Skoda распространила тизер новой Octavia RS

Skoda в сети опубликовала новый тизер Octavia RS iV, который чешский автопроизводитель оснастит подзаряжаемой гибридной силовой установкой как у Cupra Leon.

Показ модели должен был состояться в рамках Женевского автосалона в марте, но в связи с тем, что последний отменили, дата будет объявлена дополнительноа, а презентация состоится онлайн.

На мотор-шоу Skoda должна была привезти не только Octavia RS iV, но также и улучшенную версию кроссовера Kamiq, которая к названию получит приставку Scoutline.

Skoda Octavia RS iV получил разъем для подключения зарядки на левом переднем крыле. Также новую версию «заряженного» автомобиля оснастили спойлером, черной радиаторной решеткой оригинальными воздуховодами и двухцветными колесными дисками.

Под капотом Skoda Octavia RS iV будет установлен 1,4-литровый TSI мотор мощностью 150 л.с. и 85-сильный электрический мотор.

Тяговая батарея в гибридной системе будет на 13 киловатт-часов. Суммарная отдача установки составит 245 л.с. Известно, что на одной электрической тяге Octavia RS iV сможет проехать до 55 км.